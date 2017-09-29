بالفيديو.. هكذا علق آخر معتقل كويتي بغوانتانامو على السماح للسعوديات بقيادة السيارة

أبدى المعتقل الكويتي السابق في سجن غوانتانامو، فايز الكندري، تأييده لقرار السعودية الذي صدر قبل أيام، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، بعد عقود من المنع المفروض على النساء في المملكة.

وظهر الكندري في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقداً “إطلاق بعض المشايخ فتاوى شرعية من دون دليل شرعي”، داعياً إياهم لـ”الحفاظ على الضوابط الشرعية وليس على المنع من دون وجه شرعي”.

وقال الكندري وهو آخر معتقل كويتي تم الإفراج عنه من غوانتانامو، إنه “لا يوجد دليل على تحريم قيادة المرأة للسيارة”، مضيفاً “أن المرأة كانت تخرج منذ عهد الرسول (محمد صلى الله عليه وسلم)، لقضاء حاجاتها، ولا فرق بين خروجها مشياً أو بالسيارة”.

وانتقد الكندري بعض أهل العلم الذين حرموا قيادة المرأة للسيارة؛ ما يضطرها إلى الخروج مع سائق غريب، الأمر الذي وصفه الكندري بـ “المفسدة العظيمة”.

ووصف الكندري مَن حرّم قيادة المرأة للسيارة من أهل العلم بـ “المتشددين الذين يغيرون آراءهم وفق الرأي السياسي السائد”، مضيفاً أنهم “أحد أهم أسباب وجود الإلحاد في الأمة” على حد وصفه.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي أمرًا بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام المقبل، بعد أن كانت السعودية البلد الوحيد الذي يمنع النساء من قيادة السيارة.

وكانت السعودية قبل هذا القرار، تمنع النساء من قيادة السيارات، استنادًا لآراء وفتاوى رجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ويذكر أن الكندري اعتقل على الحدود الباكستانية الأفغانية برفقة كويتي آخر يدعى فوزي العودة، لدى توزيعهما مساعدات أثناء الحرب الأمريكية على أفغانستان أواخر عام 2001، وجرى نقلهما إلى سجن غوانتانامو، ليتم الإفراج عنه عام 2016، ويعتبر آخر سجين كويتي يخرج من السجن سيئ الصيت.