واشنطن تستدعي أكثر من نصف دبلوماسييها من كوبا بسبب “الهجمات الصوتية”

المصدر: أ ف ب

استدعت الولايات المتحدة، الجمعة، أكثر من نصف دبلوماسييها من هافانا، بعد تعرضهم لهجمات صوتية غريبة أثرت على وضعهم الصحي، وفق مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

وقال المسؤول كذلك: إنه تقرر تجميد منح التأشيرات الاعتيادية في كوبا لأجل غير مسمى، ودعوة المواطنين الأمريكيين إلى تجنب السفر إلى الجزيرة لأسباب متعلقة بتلك الهجمات، التي أثرت على صحة 21 من موظفي السفارة.

وأضاف: “لحين تمكن حكومة كوبا من ضمان سلامة الموظفين الحكوميين الأمريكيين في كوبا، ستبقى سفارتنا تعمل فقط بالموظفين الذين لا غنى عنهم، وذلك للحد من مخاطر التعرض لهذه الهجمات.

وتحدثت الخارجية الأمريكية، التي كانت في السابق تشير إلى حوادث سببت العديد من الأعراض دون توضيحها، عن هجمات دقيقة تستهدف دبلوماسييها، بما في ذلك في فنادق هافانا. ويعود آخر “هجوم” إلى شهر آب/اغسطس.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن هؤلاء الموظفين تعرضوا خصوصًا لفقدان السمع ومشاكل في التوازن ومشكلات في النوم وآلام في الرأس.

بيد أن التحقيق لم يحدد حتى الآن سبب هذه “الهجمات” أو منفذيها، بحسب المصدر ذاته.