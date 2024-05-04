لوموند: مجموعات مسلحة سرقت 66 مليون يورو من مصرف في غزة

وأوضحت لوموند أنه في 16 نيسان/أبريل "لاحظ موظفون وجود ثقب في سقف الغرفة الآمنة"، وأن "المجرمين استولوا على الأموال في أجهزة صرف آلي تحتوي على أوراق نقدية بالشيكل الإسرائيلي، تعادل قيمتها 2,8 مليون يورو".

وأضافت "صباح اليوم التالي، 17 نيسان/أبريل توجهت مجموعات مسلحة مجهزة بمواد متفجرة إلى المبنى مجددا" لتفجير حاجز من الأسمنت تمّ صبّه قبل يوم لحماية الأموال، ونجحوا في فتح 3 خزنات "كانت تحتوي ما يعادل 29 مليون يورو بعملات مختلفة".

وفي 18 نيسان/أبريل كان الفرع الثاني، الأهم في وسط المدينة، تعرض لهجوم من مجموعة زعم أفرادها أنهم "من أعلى السلطات في غزة" وهي عبارة تشير إلى حماس، وفق الصحيفة. وحملت المجموعة معها "مبلغاً يعادل 33,6 مليون يورو بالشيكل الإسرائيلي".

وحسب معلومات لوموند، استولى الجيش الإسرائيلي على "مبلغ كبير من الأموال يعود للمؤسسة النقدية نفسها" في القطاع، ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام إسرائيلية "قولها في شباط/فبراير أن المبلغ الذي صودر يصل إلى ملايين الدولارات وأن العملية كانت تهدف إلى منع حماس من الاستيلاء عليه".

ووصفت الصحيفة الصعوبات بسبب الحرب التي يواجهها مصرف فلسطين في حماية أمواله النقدية وفي حصول سكان غزة على المال. وأكدت أن "جهازي صراف آلي فقط لا يزالان يعملان في رفح ودير البلح عندما يتم مدهما بالكهرباء".

وأضافت "بحسب شهادات سكان غزة عززتها تسجيلات لكاميرات المراقبة، يقوم مسلحون ملثمون بمطالبة العملاء أمام أجهزة الصرف الآلي بنسبة من الأموال التي يسحبونها".