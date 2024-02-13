تعرف على "تعهد الدوحة" الذي جمع الدول العربية لحماية الأسرة والزواج

تصادق الدول العربية، خلال القمة العربية التي تستضيفها البحرين، في وقتٍ لاحق من العام الجاري، على تعهد يتعلق بحماية الأسرة العربية والزواج الطبيعي، بعد أن تم إعداده وتوقيعه من وزراء التنمية الاجتماعية والأسرة العرب في اجتماع بالدوحة.

ويحمل التعهد الأول والأشمل من نوعه اسم العاصمة القطرية، التي استضافت الأسبوع الماضي المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد، وشهد توقيع "تعهد الدوحة للأسرة العربية الراسخة".

وتتضمن بنود التعهد "التمسك بالمبادئ والأعراف العربية ذات الصلة بالأسرة والعلاقات الاجتماعية الطبيعية وعدم المساس بها، ومواجهة التيارات غير السوية والمحاولات الرامية إلى تغيير المبادئ والأعراف الإنسانية الطبيعية، والتحول إلى سلوكيات خطرة وشاذة على مؤسستي الأسرة والزواج".

ونص بند ثانٍ من التعهد على "وضع الخطط والبرامج الرامية إلى تعزيز نسيج الأسرة العربية، والحفاظ على مؤسسة الزواج، والقضاء على التدخلات غير المقبولة التي تشكل الأمراض الإنسانية السلوكية، وتهدد المجتمع الإنساني ككل".