الأمم المتحدة: نصف سكان غزة يعانون من جوع "كارثي"

كشف تقييم أمن غذائي مدعوم من الأمم المتحدة، أن نصف سكان غزة يعانون من جوع "كارثي"، بينما يتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت"، وسط غياب أي تدخل عاجل للحيلولة دون ذلك.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بيث بيكدول قولها إن "50% من كامل السكان موجودون عند مستويات كارثية، قريبة من المجاعة، هو أمر غير مسبوق".

وبحسب تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن حوالي 1,1 مليون فلسطيني يعانون من "انعدام كارثي للأمن الغذائي"؛ بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويُصنف نظام التصنيف الذي تعدّه الأمم المتحدة ووكالات إغاثة مستويات المجاعة على مقياس من درجة إلى خمس درجات، وتستخدمه الأمم المتحدة أو الحكومات لتحديد إن كان يتعيّن إعلان المجاعة.