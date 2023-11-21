الجيش الإسرائيلي يغير هوية "الإندونيسي" و"العودة" من مستشفيات إلى "مقابر"

كشف صحفي فلسطيني من شمال قطاع غزة، تفاصيل استهداف الجيش الإسرائيلي لمستشفيي الإندونيسي والعودة، وهما الوحيدان اللذان بقيا عاملين بغزة وشمالها، ويتعرضان لضربات مكثفة لإخراجهما عن الخدمة.

وقال الصحفي عبد الله عبيد، إن "الوضع بالمستشفى الإندونيسي صعب للغاية وكارثي، خاصة في ظل استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي لمرافقه"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصاراً على جميع مداخل المستشفى.

وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الدبابات الإسرائيلية تتمركز أمام بوابات المستشفى، وأن الجنود يتمركزون فوق الأبراج السكنية المقابلة له، وأنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يقتحم الإندونيسي حتى اللحظة، لكنه يستهدف مرافقه وكل شيء متحرك بداخله، الأمر الذي حول المستشفى لساحة حرب"، مؤكدًا أن هناك نحو 15 شهيداً ملقون في ساحة المستشفى.

وأشار إلى أن "أغلب الصحفيين اضطروا لمغادرة المستشفى والانتقال لمستشفى العودة التخصصي القريب منه"، لافتاً إلى أن مستشفى العودة تعرض أيضاً لضربات مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، وحول أيضاً لساحة حرب.