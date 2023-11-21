الجيش الإسرائيلي يغير هوية "الإندونيسي" و"العودة" من مستشفيات إلى "مقابر"
كشف صحفي فلسطيني من شمال قطاع غزة، تفاصيل استهداف الجيش الإسرائيلي لمستشفيي الإندونيسي والعودة، وهما الوحيدان اللذان بقيا عاملين بغزة وشمالها، ويتعرضان لضربات مكثفة لإخراجهما عن الخدمة.
وقال الصحفي عبد الله عبيد، إن "الوضع بالمستشفى الإندونيسي صعب للغاية وكارثي، خاصة في ظل استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي لمرافقه"، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يفرض حصاراً على جميع مداخل المستشفى.
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الدبابات الإسرائيلية تتمركز أمام بوابات المستشفى، وأن الجنود يتمركزون فوق الأبراج السكنية المقابلة له، وأنه على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يقتحم الإندونيسي حتى اللحظة، لكنه يستهدف مرافقه وكل شيء متحرك بداخله، الأمر الذي حول المستشفى لساحة حرب"، مؤكدًا أن هناك نحو 15 شهيداً ملقون في ساحة المستشفى.
وأشار إلى أن "أغلب الصحفيين اضطروا لمغادرة المستشفى والانتقال لمستشفى العودة التخصصي القريب منه"، لافتاً إلى أن مستشفى العودة تعرض أيضاً لضربات مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، وحول أيضاً لساحة حرب.
وفيما يتعلق بالأوضاع في شمال القطاع، بين الصحفي عبيد، أن "الجيش الإسرائيلي يواصل القصف المدفعي والحربي المكثف لبلدات وأحياء الشمال، وذلك من أجل إجبار جميع السكان على النزوح لوسط وجنوب القطاع".
ونوه إلى أن "القصف يتم بشكل عشوائي الأمر الذي حول شمال القطاع لمدينة أشباح وأصبح شبه خال من السكان"، مبينًا أن "هناك عددًا قليلًا من العائلات شمال القطاع، وأن القصف المدفعي متواصل على مدار الساعة".
وأكد الصحفي الفلسطيني أن "معالم جميع مناطق الشمال تغيرت بفعل القصف الإسرائيلي ومعظم البنايات تم تدميرها بشكل كامل، وبلدتي بيت لاهيا وبيت حانون لا يوجد بهما سكان حالياً، وهناك عدد قليل من العائلات في بلدة جباليا".
ومضى قائلًا: إن "الوضع بالشمال سيئ للغاية ودخل حالة المجاعة في ظل عدم دخول الطعام وقوافل المساعدات الإنسانية، كما أن المحال التجارية مغلقة ولا يوجد بها أي مواد تموينية، والغاز والوقود نفدا من الشمال كما أن الاتصالات مقطوعة بشكل شبه كلي".
ووفق عبيد، فإن "جميع المخابز في شمال القطاع مغلقة، كما أن الجيش الإسرائيلي يقصف مراكز صرافة الأموال"، مستطرداً: "هناك حرب تجويع ضد سكان الشمال، وهذه الحرب أصعب من الحرب الإسرائيلية التي تشن على غزة".