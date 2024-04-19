العراق.. انضمام قوى لتيار الصدر الجديد ينذر بصراع مع الإطار التنسيقي

كشفت مصادر عراقية مختلفة، عن سعي أطراف وقوى مؤثرة في حراك تشرين وقوى شيعية من خارج الإطار التنسيقي للانضمام إلى "التيار الوطني الشيعي".

كان التكتل الجديد قد أعلن عنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا، فيما يؤكد مراقبون أنه سيكون جبهة موحدة لمواجهة الإطار التنسيقي الذي يضم حلفاء إيران من الكتل والأحزاب وكذلك الفصائل المسلحة.

وأثار الصدر ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية العراقية عقب استبداله اسم "التيار الصدري" بـ"التيار الوطني الشيعي".

يأتي ذلك وسط تأكيدات أن توجه الصدر سيلقي بظلاله على المشهد السياسي العراقي، في حين رأى سياسيون ومراقبون أن الخطوة تمثل مشروعاً سياسياً جديداً، وأن الصدر استفاد من فشل "الإطار التنسيقي" بإدارة الدولة.

وقال قيادي بارز في التيار الصدري، إن "قادة في التيار الصدري تلقوا اتصالات من قوى تشرينية وشيعية مختلفة؛ بهدف الانضمام للتيار الوطني الشيعي، إضافة إلى شخصيات سياسية بمختلف التوجهات، وهناك رغبة حتى من أطراف وشخصيات من المكون السني وكذلك الكردي".

وبين القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الصدر سوف يضم في تياره الجديد كل القوى الرافضة للإطار التنسيقي، وسيكون هذا التيار جبهة موحدة بهدف الحصول على الأغلبية التي تمكن الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية دون إشراك أي من أطراف الإطار التنسيقي".

وأضاف أن "هناك أطرافا داخل الإطار التنسيقي لديها الرغبة بأن تكون ضمن التيار الوطني الشيعي، لكن هذا الأمر يرفضه الصدر؛ فهو يريد تشكيل تيار سياسي وشعبي يخلو من أي من القوى المشاركة في الحكم حالياً، والفترة المقبلة سيتم خلالها إعلان انضمام تلك الأطراف الشيعية والتشرينية بشكل رسمي لتيار الصدر الجديد".