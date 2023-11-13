مقتدى الصدر يدعو أنصاره لمقاطعة الانتخابات المحلية

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، أنصاره إلى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات المنتظر أن تُجرى في الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال الصدر في بيان بشأن مشاركة أنصاره بالانتخابات المحلية، "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيرًا ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيظ العِدا، ويقلل من شرعية الانتخابات دوليًّا وداخليًّا ويقلص من هيمنة الفاسدين والتَّبَع، على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".

وأضاف الصدر أن "الوضع العالمي والإقليمي ينعكس على الأوضاع في العراق.. ومعه يجب أن نكون على حذر واستعداد دائم فالعدو يتربص بعراقنا ومقدساتنا فانتبهوا رجاءً".

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013، وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقًا للدستور العراقي.

وتضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء انتخابات محلية، وذلك بعد سنوات من إنهاء عمل تلك المجالس.