مسؤول يمني لـ"إرم نيوز": 10 آلاف مدني ضحية ألغام الحوثيين

أكد المدير التنفيذي لبرنامج نزع الألغام في اليمن، العميد الركن أمين صالح العقيلي، أن أكثر من 10 آلاف مدني يمني تضرروا بسبب الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في اليمن.

وقال العقيلي، لـ"إرم نيوز"، إنه في حين يفوق عدد المتضررين من الألغام الحوثية المزروعة الـ(10) آلاف ضحية، إلا أن تضاؤل الإمكانيات يعوق إمكانية جمع المعلومات عن كل المتضررين في المحافظات اليمنية".

وأوضح أن "الألغام المنزوعة من قبل البرنامج بلغت مليوناً و250 ألفاً من الألغام الفردية والمضادة للآليات، وأيضاً مخلفات الحرب من قذائف وعبوات ناسفة وقذائف وصواريخ غير منفجرة، حتى نهاية 2023".

وأضاف أن "البرنامج قام بمسح مناطق ملوثة بالألغام بلغت 153 مليون متر مربع، في حين تم تطهير 59 مليون متر مربع، في المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي".

وأشاد بدور المشروع السعودي (مسام) والذي يدعم 32 فريق عمل من فرق نزع الألغام البالغ عددها 66 فريقاً متوزعاً بين فرق لنزع الألغام والمسح التقني وغير التقني والتوعية، وفريق هندسي في مجال النزع والتطهير.

ودعا العقيلي إلى "توفير الدعم الكافي من قبل الأشقاء والأصدقاء في مجال نزع الألغام، وإلى شراكات أوسع مع بعض المنظمات الدولية لمعالجة إشكالية الانحسار والتوقف شبه الكامل للدعم من قبل الأمم المتحدة والذي تسبب في توقف بعض الفرق في المركز التنفيذي، فيما لاتزال الألغام تمثل خطرا كبيرا على المدنيين في المحافظات والمديريات التي تلوثت بها".