هل أقرت "حماس" في محادثات "مغلقة" بمقتل القيادي مروان عيسى؟

وأوضحت الهيئة أن "حماس" لم تنف، خلال محادثات مغلقة، مقتل المسؤول الكبير، ونقلت عن مصادر فلسطينية أن الحركة تقول إنه قتل فعلاً في الغارة التي استهدفت نفقًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وإنه بقي مدفونًا تحت الأنقاض.