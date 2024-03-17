هل أقرت "حماس" في محادثات "مغلقة" بمقتل القيادي مروان عيسى؟
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "القائم بأعمال رئيس الأركان في حركة حماس" مروان عيسى قتِل جراء غارة استهدفته الأسبوع الماضي، وإن "حماس" التي تتكتم على مصرعه حتى اللحظة، أكدت ذلك في "محادثات مغلقة"، حسب الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن "حماس" لم تنف، خلال محادثات مغلقة، مقتل المسؤول الكبير، ونقلت عن مصادر فلسطينية أن الحركة تقول إنه قتل فعلاً في الغارة التي استهدفت نفقًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وإنه بقي مدفونًا تحت الأنقاض.
وأضافت مصادر الهيئة أن من وصفته بأنه قائد لواء المخيم المركزي التابع لحركة حماس، غازي أبو طعمة، لقي مصرعه هو الآخر حيث كان مع عيسى في النفق ذاته.