أمام المحكمة.. البشير: أتحمل مسؤولية انقلاب 1989

أقر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الثلاثاء، بتخطيط وتنفيذ انقلاب الـ30 من حزيران/يونيو 1989، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الراحل الصادق المهدي.

وقال البشير أمام المحكمة المنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، إنه "يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث في الـ30 من حزيران/يونيو 1989".

وأكد أن "كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، وإنما تم اختيارهم، لأنهم كوكبة من خيرة ضباط القوات المسلحة، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات".

وأوضح البشير عدم مشاركة أي من الشخصيات المدنية في التخطيط للانقلاب على الحكومة المنتخبة، قائلًا إن "ما جرى كان عملًا عسكريًّا بحتًا، ولم نكن في حاجة لمدنيين ليساعدونا"، على حد قوله.

وأشار إلى أن تحرك الجيش لتنفيذ الانقلاب جاء بالاستناد إلى المادة الـ15 من دستور السودان لسنة 1965 المعدل، والتي تنص على جعل حماية مكتسبات ثورة رجب أمانة في أعناق القوات المسلحة.

وتابع "من أهم أسباب تدخل القوات المسلحة، هو عجز القوى السياسية في إدارة الشأن العام، وفشلها في تقديم الخدمات للمواطنين".