السودان.. ماذا تعني إعادة عمر البشير إلى المعتقل؟

أعادت الأجهز الأمنية في السودان، الرئيس المخلوع عمر البشير وقيادات عسكرية وأخرى إسلامية بارزة كانت من منسوبي نظامه إبان حكمه الذي استمر ثلاثين عاما، إلى معتقل سجن كوبر مجددا، بعد تسعة أشهر من المكوث خارجه.

ومن ضمن القيادات المعادة إلى المعتقل، بكري حسن صالح الذي كان يشغل منصب النائب الأول للبشير، والقيادي الإسلامي العميد يوسف عبدالفتاح بجانب وزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، واللواء محمد الطيب الخنجر، ورئيس حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، ونائبه إبراهيم السنوسي.

وجاء قرار إعادة البشير وأعوانه إلى المعتقل، بعد تحذير شديد اللهجة لقائد الجيش البرهان خص به الإسلاميين من التفكير في العودة إلى حكم السودان مجددا، وهو ما أغلق الباب بوجههم، ما وجد ارتياحا في الشارع السوداني.

وفي ظل الحديث عن وجود صفقة سياسية مرتقبة بين الجيش وقوى الحرية والتغيير اللجنة المركزية، المحرك الرئيس للاحتجاجات، أبدى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مرونة في خطاباته حتى يتهيأ المناخ المناسب لإتمام هذه الصفقة التي من شأنها أن تنهي حالة الاحتقان السياسي الذي يعيشه السودان منذ انقلابه الفائت الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك العام الماضي.

ورأى خبراء في الخطوة الأخيرة مؤشرا عمليا على تلك المرونة سعيا لتلبية مطالب الحرية والتغيير، التي قد تتبعها المزيد من الخطوات لتعزيز الثقة وإتمام الصفقة المرتقبة.

وفي الأثناء، قرر رئيس مجلس السيادة البرهان، اليوم الخميس، إقالة المستشار علي عبدالرحمن محمد إدريس، رئيس لجنة الاستئناف ضد قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال من منصبه، ووجه الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا".

وأبدت قوى الحرية والتغيير، ترحيبها، بخطاب البرهان الأخير الذي قطع الطريق أمام حزب المؤتمر الوطني والإسلاميين بعودتهم إلى الحكم، ما يشير إلى وجود توافق بين الطرفين تتطلب اتخاذ خطوات من البرهان للمضي في التسوية المرتقبة.

ويبدو أن إجراءات البرهان الأخيرة كانت من ضمن مطالب قوى الحرية والتغيير للجلوس مع الجيش للتفاوض من أجل إتمام هذه الصفقة، ما يعني إعادة الوضع إلى ما قبل 25 أكتوبر الذي حدث فيه الانقلاب.