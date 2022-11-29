محكمة سودانية تقرر استجواب البشير وقادة نظامه في قضية "انقلاب 89"

قررت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، استجواب الرئيس المعزول عمر البشير و"27" من قادة نظامه، الأسبوع المقبل، على ذمة اتهامهم بتدبير انقلاب حزيران / يونيو 1989.

وأغلقت قضية الاتهام بسماع شهادة رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، كآخر الشهود.

وقال ناصر في شهادته أمام المحكمة، اليوم، إنه كان وزيرا للنقل في حكومة الصادق المهدي وضابطا في الجيش آنذاك، وتقاعد في العام 1986.

ولفت إلى اعتقاله واحتجازه صبيحة انقلاب الإنقاذ مع مجموعة من ضباط الجيش.