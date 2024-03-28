واشنطن تعلن تدمير 4 مسيّرات حوثية استهدفت سفينة حربية أمريكية

أعلن الجيش الأمريكي، فجر اليوم الخميس، تدمير 4 طائرات مسيّرة، كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية، في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، عبر منصة "إكس" إن قواتها "استطاعت تحديد وتدمير 4 طائرات بدون طيار بعيدة المدى أطلقها الحوثيون الإرهابيون المدعومون إيرانياً، من اليمن".

وأضافت: "بالمقابل قامت السفينة الحربية بالدفاع عن النفس ضمن منطقة البحر الأحمر"، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو التحالف.

وأكدت أن تلك العملية جاءت بعدما قررت القيادة المركزية "أن هذه الأسلحة تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".