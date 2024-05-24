صورة توثّق حرق جندي إسرائيلي مكتبة جامعة الأقصى في غزة

وثقت صورة إقدام جندي إسرائيلي على حرق مكتبة "جامعة الأقصى" الحكومية في غزة، أثناء الهجوم البري على المدينة، وفق وكالة أنباء "الأناضول".

ويظهر في الصورة التي تداولها جنود إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، يوم أمس الخميس، جندي يحمل كتابًا والنار تشتعل من خلفه في مكتبة جامعة الأقصى، إحدى أكبر المكتبات الجامعية في القطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة مرتين، الأولى، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2023، والثانية في فبراير/ شباط عام 2024.

وخلال العمليتين دمرت القوات الإسرائيلية جامعات "الأزهر" و"الإسلامية" و"الأقصى" بالكامل، وهي أهم وأكبر 3 جامعات في قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتباهى جنود بنشر مقاطع مصورة توثق انتهاكاتهم في القطاع المحاصر منذ 18 عامًا، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراءات عقابية بحق هؤلاء الجنود.