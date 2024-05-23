إسرائيل تنشر لقطات لمجندات أثناء احتجازهن من مسلحي حماس (فيديو)‎

وتُظهر اللقطات الشابات، وهن في ذهول وبعضهن ملطخات بالدماء في أثناء اقتيادهن إلى سيارة جيب.

وتقول إحدى المجندات وتدعى نعمة ليفي (19 عاماً) باللغة الإنجليزية بنبرة متوسلة: "لدي أصدقاء في فلسطين".

وقالت حماس في بيان، في وقت لاحق من اليوم: "المقطع المصور الذي يتم تداوله عبر الإعلام العبري هو مقطع مجتزأ وتم التلاعب فيه ولا يمكن التأكد من صحة ما ورد فيه".

وأضافت حماس: "تم التعامل مع المجندات وفق القواعد الأخلاقية لمقاومتنا، ولم تثبت أي إساءة في المعاملة للمجندات في هذه الوحدة".

وقالت إن المقطع يأتي في سياق محاولات إسرائيل "بث الروايات الملفقة".

وقال منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل أقارب 124 شخصاً، معظمهم من المدنيين وما زالوا محتجزين لدى حماس إنه تسنى الحصول على اللقطات من كاميرات مثبتة على أجساد المسلحين الذين هاجموا قاعدة "ناحال عوز" في جنوب إسرائيل حيث كانت تعمل المجندات في المراقبة والاستطلاع.

وأضاف المنتدى أنه "تم استبعاد لقطات للجنود الإسرائيليين القتلى وأن أسر المجندات الخمسة وافقت على نشر لقطات احتجازهن".

وقال المنتدى: "على الحكومة الإسرائيلية ألا تضيع لحظة أخرى، عليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات اليوم".

وقالت أورلي جيلبوا التي تُحتَجز ابنتها دانييلا رهينة لوكالة "رويترز": "لذا من فضلكم افعلوا كل ما في وسعكم لإعادتهم... إنهم يعانون هناك في كل دقيقة، وفي كل ثانية وكل دقيقة مهمة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها ستعرض، الخميس، لقطات احتجاز المجندات على سفراء أيرلندا والنرويج وإسبانيا، الذين استدعتهم للاحتجاج على استعداد حكوماتهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية.