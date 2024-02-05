وزير الخارجية الإسباني يبدأ جولة دبلوماسية في الخليج

يبدأ وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، جولة دبلوماسية في منطقة الخليج، بهدف بحث سبل السلام في الشرق الأوسط.

وقالت وكالة الأناضول نقلًا عن الحكومة الإسبانية، إن ألباريس سيبدأ الجولة من دولة قطر.

وقال الوزير الإسباني في تصريحات صحفية، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء امتداد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى دول أخرى في المنطقة، خاصة مع التطورات في اليمن".

وتدعو الحكومة الإسبانية إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس والإفراج الفوري عن الأسرى، وتقترح عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس حل الدولتين.

وكانت مدريد أعلنت أنها ستحافظ على علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رغم الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لموظفين في الوكالة بالضلوع في الهجوم الذي شنَّته حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.