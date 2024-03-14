ضجة في إسرائيل عقب تلويح مسؤول استخباري رفيع بالاستقالة

شهدت إسرائيل، مساء الأربعاء، ضجة إعلامية عقب تسريب إعلان أول مسؤول استخباري رفيع المستوى عزمه الاستقالة من منصبه، على خلفية الإخفاق الذي شهدته البلاد في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وذكرت قناة "كان 11" أن قائد لواء البحوث التابع للاستخبارات العسكرية "أمان"، العميد عاميت ساعر، أصبح أول ضابط إسرائيلي رفيع يعلن ترك منصبه على خلفية هجوم حماس.

القناة أكدت أن إعلان قائد لواء البحوث صدر بحضور رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء أهارون حاليفا، وقائد وحدة 8200، المختصة بالاستخبارات في الفضاء السيبراني، مشيرة إلى أنه ألمح لضرورة استقالة قادة آخرين في الاستخبارات العسكرية.

إعلان ساعر جاء خلال اجتماع مغلق، مساء أمس الثلاثاء، بحضور شخصيات استخبارية رفيعة، حيث أكدت القناة أن قائد لواء البحوث ذكر في مستهل كلمته أنه يدرك أنه "في اللحظة التي ستنتهي فيها تحقيقات الجيش، فإن من سيُعيد بناء كل شيء من جديد في شعبة الاستخبارات العسكرية هم قادة آخرون".

وأشارت إلى أن تحقيقات الجيش بشأن أحداث الـ 7 من أكتوبر بدأت قبل أسبوع، ومن المنتظر أن تنتهي بعد 3 أشهر، ومن ثم سيكون على العميد ساعر الاستقالة في الصيف المقبل، في حدود أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو 2024.

وعللت أسباب تأجيل الاستقالة في الوقت الراهن باستمرار الحرب، وعدم ترشيح شخصية بديلة لتولي منصب قائد لواء البحوث.