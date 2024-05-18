البرلمان العراقي يفشل في اختيار رئيس جديد له

فشل مجلس النواب العراقي في حسم اختيار رئيس للمجلس خلفا لمحمد الحلبوسي، فيما سيجري المجلس جولة ثالثة لحسم المنصب.

وأدلى 311 نائبا حضروا جلسة اختيار رئيس مجلس النواب الشاغر منذ ستة شهور بأصواتهم.

ويتنافس على المنصب 4 شخصيات سياسية، وهم: عامر عبدالجبار، وسالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وطلال الزوبعي، الذي انسحب من السباق قبل دقائق عديدة من بدء التصويت.

وبعد التصويت وإجراء عملية الفرز، تقدم العيساوي بواقع 158 صوتا، تلاه المشهداني بـ137 صوتا، وعامر عبدالجبار بـ3 أصوات فقط، فيما اعتبرت 13 ورقة باطلة لمخالفتها التعليمات.

ولم يتم حسم المنصب، لأن الفائز يجب أن يحصل على ما مجموعه 167 صوتا وفق نظام نصف + واحد.

واقترح النائب الأول لمجلس النواب محسن المندلاوي بعد نهاية الجولة وفشل حسم المنصب، الذهاب إلى استراحة ثم اتخاذ القرار بعدها فيما ستجرى جولة أخرى اليوم أو سيتم تأجيل الجلسة ليوم غد.