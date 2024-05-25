"بيض فاسد وخضار متعفنة".. مواد غذائية بطريقها لغزة تتلف تحت أشعة الشمس

تلفت بعض المواد الغذائية المنتظرة على الحدود المصرية بغية دخول غزة، بعد توقفها 3 أسابيع تحت الشمس والجو الحار، في الوقت الذي تتفاقم فيه حدة الجوع في القطاع.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري في سيناء خالد زايد، إن "حجم المساعدات التي تنتظر العبور في شمال سيناء، أصبح الآن كبيرا جدا، وبعضها ينتظر منذ أكثر من شهرين".

أما المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله الربيعة، أفاد بأن "للمركز أكثر من 350 شاحنة محملة بمواد من بينها الغذاء والإمدادات الطبية تنتظر المرور عبر رفح، لكن إفرغ الطحين مخافة تعفنه".

من ناحيته، أوضح مدير المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة، إسماعيل الثوابتة، أن "المسؤولين الطبيين ومسؤولي الشرطة الفلسطينية الذين اعتادوا فحص البضائع القادمة إلى غزة لم يتمكنوا من القيام بذلك أثناء الهجوم الإسرائيلي"، مضيفا أن "العديد من البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهي غير صحية، لذلك قامت وزارة الصحة بإصدار هذا التحذير بهدف توعية المواطنين إلى ضرورة فحص البضائع أو المواد قبل أكلها وتوزيعها على أفراد العائلة".

وقال السائق، محمود حسين، في تصريح لوكالة رويترز، إن البضائع محمَّلة على شاحنته منذ شهر وبدأت تفسد تدريجيا تحت أشعة الشمس، فتم التخلص من بعض المواد الغذائية وبيع بعضها بسعر زهيد.

وأضاف وهو يجلس محتميا بظل الشاحنة "تفاح وموز وفراخ (دجاج) وجبنة، في حاجات باظت (فسدت) كتير، وفي حاجات بتتباع بربع ثمنها، وفي حاجات رجعت سوق العبور بتتباع بربع ثمنها لأن خلاص الصلاحية على الانتهاء، واللي باظ بيترمي".

وأضاف "يعني البصل إللي إحنا محملينه ده آخره، آسف في الكلمة، إن البهايم تاكله من الدود إللي عليه".

وبدأ تسليم المساعدات لغزة عبر معبر رفح في أواخر أكتوبر بعد أسبوعين من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويقول مسؤولو الإغاثة، إن تدفق المساعدات يتباطأ في أحيان كثيرة بسبب عمليات التفتيش الإسرائيلية والنشاط العسكري داخل غزة، وإن الكميات التي تصل إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أقل بكثير من احتياجاتهم.