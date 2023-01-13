دمشق ترفض اللقاء مع وزير خارجية تركيا قبل انسحابها من أراضيها

وأضافت المصادر أنّ "حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديها أهداف انتخابية من التقارب مع القيادة السورية"، موضحةً أنّ "دمشق غير معنية بتقديم هذه الورقة الانتخابية"، وفق تعبيرها.

وكان وزير الخارجية التركي قال في وقت سابق، اليوم الخميس، إنه قد يجتمع مع نظيره السوري في أوائل شباط/فبراير المقبل.

وكانت صحيفة "الوطن" السورية نقلت، الثلاثاء الماضي، عن مصادر أكدت أنه "لا توجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا"، مشددةً على أنّ "كل ما يُنشَر حتى الآن لا أساس له من الصحة".