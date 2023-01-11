مسؤول تركي: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا بصدد الاجتماع قريبًا

وسيكون مثل هذا الاجتماع أعلى مستوى للمحادثات بين أنقرة ودمشق منذ بدء الحرب في سوريا في 2011، ومؤشرا على مزيد من التحسن في العلاقات بينهما.

ولعبت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، دورًا رئيسيًا في الصراع السوري، ودعمت معارضي الرئيس بشار الأسد وأرسلت قوات إلى شمال سوريا.

وموسكو هي الحليف الرئيسي للأسد، ويحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المصالحة مع أنقرة.

وقال المسؤول، وهو غير مصرح له بالتحدث علنًا، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، إن "الاجتماع قد يُعقد إما قبل لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أو بعد هذا اللقاء المزمع عقده في الولايات المتحدة في 18 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "المناقشات مستمرة ولكن لم يتم تحديد موعد معين بعد. لا توجد مشكلات في عقد الاجتماع. إنهم يعكفون حاليًا على تحديد موعد له"، لافتًا أن الاجتماع "سيُعقد إما في موسكو، أو في مكان آخر".