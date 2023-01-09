صحيفة: لم يتم تحديد موعد اجتماع وزيري خارجية سوريا وتركيا
نفت صحيفة "الوطن" السورية، صحة تقارير تحدثت عن لقاء مرتقب يجمع وزيري خارجية سوريا وتركيا، الأربعاء المقبل، في موسكو.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت، أمس الأحد، بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، سيجتمعان بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، الأربعاء المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يمهد هذا اللقاء الثلاثي إلى قمة تضم الرؤساء السوري بشار الأسد، والروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.
وردا على ذلك، نقلت الصحيفة السورية عن مصادر وصفتها بـ"المتابعة" قولها إنه "لا يوجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا"، مشددة على أن "كل ما ينشر حتى الآن لا أساس له من الصحة".
وأوضحت المصادر للصحيفة السورية التي تعرف نفسها بأنها مستقلة، أن أمر اللقاء المزمع "مرتبط بسير عمل اللجان المختصة التي تم تشكيلها عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو نهاية الشهر الفائت، والتي تهدف لمتابعة ضمان حسن تنفيذ ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء".