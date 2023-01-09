صحيفة: لم يتم تحديد موعد اجتماع وزيري خارجية سوريا وتركيا

نفت صحيفة "الوطن" السورية، صحة تقارير تحدثت عن لقاء مرتقب يجمع وزيري خارجية سوريا وتركيا، الأربعاء المقبل، في موسكو.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت، أمس الأحد، بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، سيجتمعان بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، الأربعاء المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يمهد هذا اللقاء الثلاثي إلى قمة تضم الرؤساء السوري بشار الأسد، والروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان.