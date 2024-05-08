بدء إجراءات إعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي بين ليبيا وتونس

بدأت ليبيا وتونس، الثلاثاء، إجراءات إعادة فتح منفذ "رأس اجدير" الحدودي أمام حركة المسافرين بين البلدين، بعد بعد إغلاقه فترة طويلة عقب حصول اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.

وقالت وزارة الداخلية الليبية في بيان لها إن الوزير عماد الطرابلسي اجتماع بالرئيس قيس سعيد لمناقشة إجراءات إعادة فتح المعبر وحلحلة بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل.

وناقش الجانبان، خلال استضافة الرئيس التونسي وزير الداخلية الليبي، مسألة تأمين الحدود بين البلدين والتعاون بما يحقق المصلحة المشتركة.

وقال الطرابلسي إن الاستعدادات جارية من قبل الجانب الليبي لإعادة فتح المعبر بعد الانتهاء من صيانة وتجهيز المرافق وفق الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الليبية للإعلان عن فتحته.