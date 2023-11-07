غالانت: الجيش الإسرائيلي في قلب غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش موجودة في قلب مدينة غزة، وإن زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار معزول في مخبأه.

وأضاف غالانت في تصريحات له :" الضغوط علينا ستتصاعد، لكن لا يمكننا وقف القتال حتى هزيمة حماس، وعودة الرهائن"، مشددًا على أنه لا "هدنة إنسانية" حتى عودة الرهائن.

وكرر "غالانت" مطالبته للمدنيين في غزة بالتحرك جنوبًا.