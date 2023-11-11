"حزب الله" يعلن مقتل سبعة من مقاتليه بنيران إسرائيلية
نعى "حزب الله" الجمعة، سبعة من عناصره قُتلوا بنيران إسرائيلية، من دون أن يحدد مكان مقتلهم أو تاريخه، ليرتفع بذلك إلى 68 مقاتلا عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.
وأوردت الميليشيا المدعومة من إيران في بيان أسماء سبعة من مقاتليها قالت إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، وهي عبارة تعتمدها الجماعة لنعي عناصرا الذين يُقتلون خلال تبادل القصف مع إسرائيل منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان. وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" دفعة من مقاتليه في بيان واحد.
جاء النعي على وقع استمرار تبادل القصف في جنوب لبنان بشكل يومي بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.
وأعلن الحزب في بيانات متلاحقة استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، قائلا إنه نفذ هجوماً بثلاث مُسيّرات هجومية استهدفت إحداها ثكنة إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري من جهته الجمعة، إن إسرائيل "تضرب على نطاق واسع في (جبهة) الشمال" ردا على "تسلل" ثلاث مُسيّرات.
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع لحزب الله بعد أن أصيب ثلاثة من جنوده "بجروح خطرة" بصاروخ مضاد للدبابات في كيبوتس مانارا المتاخم للبنان.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن ثمة جنديا أصيب أيضا "بجروح خطرة وآخر بجروح متوسطة جراء سقوط طائرة معادية تسللت إلى الأراضي الإسرائيلية من لبنان".
وتردّ اسرائيل باستهداف تحركات مجموعات "حزب الله" قرب الحدود وتشن قصفاً على مناطق لبنانية على طول الشريط الحدودي.
واستهدفت إسرائيل الجمعة، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أطراف بلدات عدة بينها يارين والضهيرة وميس الجبل وحولا، حيث أصيب مدني بجروح.
وفي ميس الجبل، سقطت قذيفة مدفعية إسرائيلية في باحة مستشفى البلدة، من دون أن تنفجر، وفق الوكالة. كما أُجليت عائلة بعد قصف منزلها.
وأسفر التصعيد عن 90 قتيلا في الجانب اللبناني، بينهم 68 مقاتلاً في حزب الله و11 مدنياً على الأقل، ضمنهم مصور لدى وكالة أنباء رويترز وامرأة مع حفيداتها الثلاث، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس.
وأحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل ستة عسكريين على الأقل ومدنيَّيْن جراء هذا التصعيد.