"حزب الله" يعلن مقتل سبعة من مقاتليه بنيران إسرائيلية

نعى "حزب الله" الجمعة، سبعة من عناصره قُتلوا بنيران إسرائيلية، من دون أن يحدد مكان مقتلهم أو تاريخه، ليرتفع بذلك إلى 68 مقاتلا عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

وأوردت الميليشيا المدعومة من إيران في بيان أسماء سبعة من مقاتليها قالت إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس"، وهي عبارة تعتمدها الجماعة لنعي عناصرا الذين يُقتلون خلال تبادل القصف مع إسرائيل منذ بدء التصعيد في جنوب لبنان. وهذه أول مرة ينعى "حزب الله" دفعة من مقاتليه في بيان واحد.

جاء النعي على وقع استمرار تبادل القصف في جنوب لبنان بشكل يومي بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلن الحزب في بيانات متلاحقة استهدافه مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، قائلا إنه نفذ هجوماً بثلاث مُسيّرات هجومية استهدفت إحداها ثكنة إسرائيلية.