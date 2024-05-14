بريطانيا تندد باعتداء إسرائيليين على قوافل مساعدات لغزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إنّ الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة لغزة "مروعة" وينبغي على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها.

وقال كاميرون في منشور على منصة إكس "هجمات المتطرفين على قوافل المساعدات المتوجهة إلى غزة مروعة. سكان غزة يواجهون خطر المجاعة وهم في حاجة ماسة إلى الإمدادات"، بحسب "رويترز".

وأضاف "لا بد لإسرائيل من محاسبة منفذي الهجمات وفعل المزيد للسماح بإدخال المساعدات، سأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية".

في غضون ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء، أنها فتحت تحقيقا بعد أن قام نشطاء يمينيون بإيقاف ونهب ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة.