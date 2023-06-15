العراق.. ملف حظر المشروبات الكحولية يعود إلى الواجهة

عاد ملف حظر المشروبات الكحولية إلى الواجهة في العراق، مجدداً، بعدما قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، تأجيل البتّ في طعن تقدمت به كتلة "بابليون" في مجلس النواب العراقي بهذا الخصوص، إلى نهاية شهر تموز/يوليو القادم.

ودخل تطبيق قرار منع دخول المشروبات الكحولية إلى العراق حيز التنفيذ فعلياً مطلع مارس الماضي، استنادا لقانون الواردات البلدية، ما دفع كتلة "بابليون" المسيحية في مجلس النواب العراقي، إلى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لإبطال هذا القانون، معتبرةً إياه "مخالفاً للدستور العراقي والحريات المكفولة فيه".

وجاء في الدعوى التي تقدمت بها "بابليون"، أنه "يجب حماية الحريات، لا سيما وأن الكثير من المواطنين العراقيين لا تمنعهم معتقداتهم من شراء المشروبات الكحولية، أو العمل على استيرادها".