حظر المشروبات الكحولية في العراق يسلك طريق المواجهة القضائية

تنشغل الأوساط السياسية والشعبية في العراق، بقانون الواردات البلدية، الذي تضمن حظراً شاملاً على دخول المشروبات الكحولية إلى العراق، في إحدى فقراته، فيما تطورت القضية لتصل إلى المواجهة القضائية.

وصوت البرلمان العراقي عام 2016، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، لكن القانون بقي حبيس الأدراج دون تنفيذ، ليُعلن قبل أيام بدء العمل به، في قرار مفاجئ.

وجاء في المادة 14 من القانون الذي أقره مجلس النواب، أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية، كما يُعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار (نحو 6700 دولار – 17 ألف دولار).