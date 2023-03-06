حظر المشروبات الكحولية في العراق يسلك طريق المواجهة القضائية
تنشغل الأوساط السياسية والشعبية في العراق، بقانون الواردات البلدية، الذي تضمن حظراً شاملاً على دخول المشروبات الكحولية إلى العراق، في إحدى فقراته، فيما تطورت القضية لتصل إلى المواجهة القضائية.
وصوت البرلمان العراقي عام 2016، على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية، لكن القانون بقي حبيس الأدراج دون تنفيذ، ليُعلن قبل أيام بدء العمل به، في قرار مفاجئ.
وجاء في المادة 14 من القانون الذي أقره مجلس النواب، أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية، كما يُعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار (نحو 6700 دولار – 17 ألف دولار).
يتعارض مع الدستور
ويقول مختصون ونواب، إن هذا القانون يتعارض مع بنود الدستور بشكل واضح، باعتباره لم يستثن الطوائف والأديان غير الإسلامية من تجارة أو صناعة المشروبات الكحولية.
وحصل جدل بشأن هذه القضية، بعد إعلان كتلة "بابليون" المسيحية، تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية لإبطال هذا القانون، باعتباره يخالف الدستور العراقي، والحريات المكفولة فيه.
وأعلن رئيس الكتلة أسوان الكلداني، أمس الأحد، تقديمه طعناً أمام المحكمة الاتحادية، بقانون حظر استيراد المشروبات الكحولية.
وبحسب وثائق الدعوى، تحدث الكلداني عن سبعة أسباب يمكن للمحكمة من خلالها الإقرار بعدم دستورية نص المادة (14) من قانون واردات البلدية.
وأشار إلى أن "هناك العديد من المواطنين الذين تسمح لهم دياناتهم ومعتقداتهم بممارسة عمل استيراد المشروبات الكحولية وشرائها، ما يستوجب حماية هذه الحريات لضمان التعددية في المجتمع".
وسيتعين على المحكمة الاتحادية النظر في هذا الطعن، واتخاذ قرار بشأن دستورية القانون، ومن المتوقع أن يثير هذا الجدل الكثير من الانقسامات في العراق، ويعكس تحولاً في الرؤية الاجتماعية والثقافية لبعض الأقليات في البلاد.
تصويت في ظروف غامضة
ويرى عضو الحزب الوطني الآشوري، ديفيد إيهاب، أن "القانون تم التصويت عليه في ظروف غامضة عام 2016، ولإيمان القوى السياسية بصعوبة تنفيذه، تم تأجيل تفعيله إلى إشعار آخر، لكن الحكومة الحالية، أوعزت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، ما يعني تفعيله بشكل رسمي".
وقال إيهاب: "كما أن سلطات الجمارك بدأت بتطبيقه، وهو مسار ينذر بالاستفراد في آلية الحكم، وعدم الأخذ بنظر الاعتبار وجود أديان أخرى، لا تُحرم تلك المشروبات".
ويرى إيهاب، في حديث لـ"إرم نيوز" أن "على القوى السياسية النظر بموضوعية، إلى واقع جميع الأديان والأطياف، وعدم الاعتزاز بالنفس، والعدول بشكل سريع عن هذا القانون، أو إجراء تعديل عليه بما يتلاءم مع واقع البلاد".
وتدافع قوى "الإطار التنسيقي"، عن هذا القانون، من منطلق ديني، باعتبار وجود المشروبات الكحولية، يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي، فيما يرى آخرون أن الأقليات الدينية لا يمكن إلزامها بتلك الرؤية.
وقال النائب وعضو "الإطار التنسيقي" محمد الزيادي إن "قانون حظر المشروبات الكحولية يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار كوننا في بلد إسلامي وذي طابع اجتماعي وديني، وأن حظر المشروبات الكحولية لا يعني التعارض مع الحريات بقدر ما هو احترام للدين والأعراف والتقاليد".
وأضاف الزيادي في تصريح صحفي أن "احترام الشارع والمجتمع أيضاً من ضمن المواد التي كفلها الدستور، فهناك انفلات في الآونة الأخيرة بشأن شرب وتداول المشروبات الكحولية".
وكانت السلطات الجمركية العراقية أعلنت، السبت، بدء منع استيراد المشروبات الكحولية تنفيذا للقانون المثير للجدل.
وفي بيان عبر "فيسبوك"، قالت هيئة الجمارك إنها وجهت "المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".
وندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات و"تجعل المجتمع رهينة قوى دينية مسيطرة على مقاليد الحكم في البلد".
واعتبر كثيرون أن منع استيراد تلك المشروبات "يتناقض مع حقوق الإنسان"، كما أنه "لن يؤدي إلى امتناع الناس عن تناولها، بل سيحرم الدولة من مصدر قوي للدخل فقط، ويشجع عمليات تهريبه".