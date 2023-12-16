الإمارات وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة وترفضان التهجير القسري

أكدت الإمارات وتركيا أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين فيه وفق قواعد القانون الدولي وضمان آليات آمنة ومستدامة لوصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم دون أية عوائق، إضافة إلى رفض التهجير القسري لهم، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وشدد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة إيجاد أفق للسلام العادل والشامل وفق حل الدولتين بما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الرئيس التركي أكد أنه "من المهم إيقاف إسرائيل بأسرع وقت، ومواصلة الخطوات المتخذة لضمان وقف دائم لإطلاق النار بكل حزم" في قطاع غزة.

كما شدد أردوغان على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة عن القمة المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد على أن المبادرات التي من شأنها زيادة دعم المجتمع الدولي لفلسطين "يجب أن تستمر بروح الوحدة".