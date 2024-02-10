مخاوف من سيناريو "الشفاء" و"الإندونيسي" بعد حصار مجمع ناصر

فرض الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، حصارا على مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأغلق عددا من مداخله بالكثبان الرملية، وذلك وفق ما أكد مدير المجمع الطبي، الدكتور ناهض أبو طعيمة، وسط مخاوف من سيناريو "الشفاء" و"الإندونيسي".

وقال أبو طعيمة، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الوضع في مجمع ناصر خطير جداً وكارثي، حيث يتواجد 300 موظف فقط يقدمون الخدمة الطبية للمصابين والمرضى"، لافتاً إلى أن المجمع به 450 مريضاً 18 منهم بأقسام العناية المركزة.