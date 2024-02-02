إسرائيل تنشئ منطقة عازلة في غزة رغم الاعتراض الدولي

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها "أسوشيتد برس" دمارًا كبيرًا في المباني والأراضي التي تم تجريفها بالجرافات في منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6 كيلومترات مربعة.

وأضافت أنه على بعد ما يزيد قليلاً على 4 كيلومترات شمالاً، تم تحويل الأراضي الزراعية إلى ترابية عارية على طول المنطقة العازلة المحتملة.

وقال التقرير إن الهدم على طول المسار لا يشكل سوى جزء بسيط من الضرر الأوسع الذي خلفته الحرب في غزة، الذي تشير تقارير إلى أنه ألحق الضرر أو دمر نصف المباني داخل القطاع.