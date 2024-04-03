محلل سياسي: البرهان يحاول إقحام اسم الإمارات في حرب السودان (فيديو إرم)

أكد المحلل السياسي السوداني الطيب الزين، أن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ومَن خلفه من الجماعات "الإسلاموية" المتطرفة، يحاولون إقحام اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، في الحرب الدائرة بالسودان، عبر العديد من الأكاذيب والتلفيقات.

وقال الزين، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "في إطار السعي الحثيث للحركة الإسلاموية من جانب حكومة البرهان من أجل العودة إلى السلطة، فإنها تعمل بكل ما لديها، للزج باسم دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الحرب، بكل ما استطاعوا من أكاذيب وادعاءات".

وأضاف: "من ضمن هذه المحاولات ما جاء في شكوى حكومة السودان ضد الإمارات أمام مجلس الأمن، بأنها تقف وراء تمويل تجنيد مقاتلين لصالح قوات الدعم السريع".