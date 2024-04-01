السودان.. قوات الدعم السريع تصف غارات الجيش بـ"الممارسات الداعشية"
أدانت قوات الدعم السريع السودانية، الغارات الجوية المتتالية للجيش على المدنيين في شمال دارفور؛ مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وتدمير مستشفى ومدرسة وعدد من المنازل في مدينة كبكابية.
ونددت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بتوالي القصف العشوائي واستهداف المدنيين من قبل الطيران الحربي التابع للجيش، واصفة إياها بـ"الممارسات الداعشية".
وقالت، إن قصف الطيران للمدنيين في مدينة كبكابية شمالي دارفور بالبراميل المتفجرة، خلّف قتلى وجرحى وسط المدنيين، وأدى إلى تدمير 15 منزلا فوق رؤوس ساكنيها.
وأشارت إلى أن هجمات مماثلة من الطيران الحربي على مدن الفاشر وكتم أسفرت أيضا عن عدد من القتلى والجرحى المدنيين.
وشن الجيش غارات جوية مكثفة على مدن وقرى شمال دارفور للمرة الرابعة خلال أسبوع، وأدى القصف الأخير، إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلة (10 سنوات)، وأصيب 11 آخرون جراء الغارات الجوية التي طالت مناطق سكنية في الفاشر، شمالي دارفور.
ووفق بيان قوات الدعم السريع، فإن قصف طيران الجيش استهدف المواطنين في مدينة "نعيمة" في ولاية النيل الأبيض، وطال كذلك قرية "أم سنط" في ولاية الجزيرة؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين.
ولفت إلى أن تكرار الغارات العشوائية منذ اندلاع الحرب "يكشف بجلاء عن كوامن نفوسهم (عناصر وقادة الجيش السوداني) التي تجرعت الهزيمة ولاتزال تكابر".