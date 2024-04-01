السودان.. قوات الدعم السريع تصف غارات الجيش بـ"الممارسات الداعشية"

أدانت قوات الدعم السريع السودانية، الغارات الجوية المتتالية للجيش على المدنيين في شمال دارفور؛ مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وتدمير مستشفى ومدرسة وعدد من المنازل في مدينة كبكابية.

ونددت قوات الدعم السريع، اليوم الإثنين، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بتوالي القصف العشوائي واستهداف المدنيين من قبل الطيران الحربي التابع للجيش، واصفة إياها بـ"الممارسات الداعشية".