مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة (فيديو)
مزق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الجمعة، صفحات من ميثاق الأمم المتحدة، إبان كلمته أمام الجمعية العامة، قائلاً: "عار عليكم".
وقال إردان، قبل التصويت على مشروع قرار يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، إنه يريد أن يتذكر العالم أجمع هذا "العمل غير الأخلاقي"، مضيفا أن الدول الأعضاء "تمزق ميثاق الأمم المتحدة بأيديها".
وأشار إلى أن الجمعية تنتهك الميثاق بتجاوزها مجلس الأمن "واستهزاء معنى محبة السلام" واصفا الفلسطينيين بـ"محبي الإرهاب".
جاء ذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ويمنحها امتيازات إضافية، بعد تصويت وافقت عليه 143 دولة.
ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.