مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة (فيديو)

مزق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الجمعة، صفحات من ميثاق الأمم المتحدة، إبان كلمته أمام الجمعية العامة، قائلاً: "عار عليكم".

وقال إردان، قبل التصويت على مشروع قرار يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، إنه يريد أن يتذكر العالم أجمع هذا "العمل غير الأخلاقي"، مضيفا أن الدول الأعضاء "تمزق ميثاق الأمم المتحدة بأيديها".