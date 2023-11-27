تحلية مياه البحر في مصر.. بين الضرورة الحتمية والكلفة الباهظة

رغم ارتفاع التكلفة المالية، لجأت مصر إلى تحلية مياه البحر لتأمين احتياجاتها من المياه، لمواجهة تحديات القطاع الحيوي في البلاد.

وتضمنت خطة الحكومة المصرية للخروج من أزمة نقص المياه واللجوء لمياه البحر قرارًا بإيقاف مد المحافظات الحدودية بمياه النيل، وهي البحر الأحمر، ومطروح، وشمال وجنوب سيناء، لتوفير نفقات النقل من ناحية، واستغلال مياه البحر من ناحية أخرى.

ووجَّهت الحكومة المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية كافة، سواء كانت تجارية أو سياحية أو سكنية، إلى إقامة محطات للتحلية، وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل، على أن يُتخذ الإجراء المناسب بحقها في حال مخالفة ذلك.

وقد وصل نصيب الفرد في مصر إلى 600 متر مكعب سنويًّا، ما يعادل نحو 50% من النصيب المطلوب للاحتياجات الزراعية، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، الذي أشار إلى أن "الاستهلاك المنزلي لمياه الشرب يصل إلى 11 مليار متر مكعب سنويًّا".