مصر تعتزم بناء 21 محطة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تحلية المياه بـ3 مليارات دولار

قال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من خطة مصر لتحلية المياه على نطاق واسع ستشمل 21 محطة بقدرة 3.3 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة 3 مليارات دولار.

وقال سليمان في مؤتمر "رويترز نكست" إن مصر، التي استضافت مؤخرا مؤتمر المناخ "كوب27" وتحاول تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، "تهدف إلى بدء الإنتاج في مشروعات الهيدروجين الأخضر في 2025-2026".

وتشرين الثاني/ نوفمبر، وقعت مصر 8 اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر والأمونيا، وقالت إنها تسعى إلى أن تصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين والاستحواذ على 5% من سوقه العالمية بحلول 2040.

ويُنتَج ما يسمى بالهيدروجين الأخضر أو النظيف باستخدام أجهزة التحليل الكهربائي التي تعمل بالطاقة المتجددة لفصل الماء عن الأكسجين.

وينظر إليه باعتباره مصدر طاقة محتملا في المستقبل يمكن أن يقلل الانبعاثات، إلا أن استخدامه يقتصر بدرجة كبيرة حتى الآن على مشروعات تجريبية.

ونقلت "رويترز" عن مصادر بالصناعة ومحللين وأكاديميين قولهم، إن هناك لائحة طويلة من التحديات أمام نمو الصناعة منها ارتفاع التكلفة ومدخلات الطاقة والمخاوف بشأن السلامة والحاجة لضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لنقل الهيدروجين وتخزينه.

ويُنتَج الهيدروجين حاليا بالأساس باستخدام الغاز الطبيعي، ويستخدم في صناعة الأسمدة وفي مصانع التكرير، ومعظم الطرق تتسبب في انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.