استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة الأحد بحضور وفد إسرائيلي
ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، نقلا عن مصدر أمني، أن مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" ستستأنف، غدا الأحد، في القاهرة.
يأتي ذلك في أحدث محاولة للتوصل إلى اتفاق بعد ستة أشهر تقريبا من الحرب في قطاع غزة، وفق "رويترز" التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إسرائيل سترسل وفدا إلى القاهرة غدا الأحد.
لكن مسؤولا من حماس قال لـ"رويترز"، إن الحركة ستنتظر أولا للاستماع إلى الوسطاء المصريين بشأن نتيجة محادثاتهم مع الجانب الإسرائيلي.
وتكثف إسرائيل وحماس المفاوضات، التي تتوسط فيها قطر ومصر، بغية تعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 رهينة من أصل 130 ما زالت الحركة الفلسطينية تحتجزهم في غزة.
وتسعى حماس لاستغلال أي اتفاق من أجل إنهاء القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية.
وتستبعد إسرائيل ذلك وتقول إنها ستستأنف في نهاية المطاف جهودها الرامية إلى تفكيك قدرات حماس العسكرية، وإنهاء حكمها في غزة.
وترغب حماس أيضا في السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها باتجاه الجنوب خلال المرحلة الأولى من الحرب بالعودة إلى الشمال.
وقال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل منفتحة على مناقشة السماح بعودة "بعض" النازحين فقط.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أودت بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
واندلعت الحرب بعد أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي واجتاحوا بلدات في جنوب إسرائيل، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واختطاف 253 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.