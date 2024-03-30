استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة الأحد بحضور وفد إسرائيلي

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، نقلا عن مصدر أمني، أن مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" ستستأنف، غدا الأحد، في القاهرة.

يأتي ذلك في أحدث محاولة للتوصل إلى اتفاق بعد ستة أشهر تقريبا من الحرب في قطاع غزة، وفق "رويترز" التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن إسرائيل سترسل وفدا إلى القاهرة غدا الأحد.

لكن مسؤولا من حماس قال لـ"رويترز"، إن الحركة ستنتظر أولا للاستماع إلى الوسطاء المصريين بشأن نتيجة محادثاتهم مع الجانب الإسرائيلي.