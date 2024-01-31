الكشف عن خطة نتنياهو السرية لإدارة غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن معالم خطة سرية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تشكيل حكومة عسكرية في غزة والاعتراف بقيام دولة فلسطينية مستقبلية خلال 4 سنوات.

ويسعى نتنياهو، من خلال الخطة التي كشفت عنها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، لتشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية بغزة تشرف على المساعدات الإنسانية لفترة انتقالية، بحيث يكون لإسرائيل الحق بشن عمليات عسكرية في غزة، كما يحصل في الضفة الغربية.

وقال الصحفي والمحلل الإسرائيلي الشهير بن كسبيت للصحيفة، إن الخطة السرية لإدارة غزة وضعها رجال أعمال إسرائيليون مقربون من نتنياهو، وإن أحدهم على الأقل "مقرب منه جدًّا"، لكنه لم يكشف هوية أيٍّ منهم.

وتتضمن الخطة إنشاء سلطة جديدة من دون حماس أو أنصار محمود عباس، وإجراء تغييرات وإصلاحات في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

ووفق المحلل الإسرائيلي، تشمل الخطة مراحل متعددة، الأولى إرساء إدارة عسكرية إسرائيلية كاملة على قطاع غزة، تأخذ على عاتقها إدارة ملف المساعدات الإنسانية، والتعامل مع السكان المدنيين، على أن تُحدَّد تلك المرحلة بأنها "انتقالية".

ووفق المحلل الإسرائيلي فإن خطة نتنياهو تسعى لتشكيل تحالف يضم دولًا عربية، لدعم تشكيل سلطة فلسطينية جديدة بحيث إذا نجحت الخطة ضمن جدول زمني محدد، فإن إسرائيل ستعترف بدولة فلسطينية محددة المعالم داخل أراضي السلطة الفلسطينية، وتنظر في نقل أراض إضافية غير مستوطنة إلى تلك الدولة.

ورغم ذلك، يؤكد بن كسبيت أن إسرائيل ستحتفظ لنفسها بحق العمل على الصعيد الأمني والعسكري في غزة، على غرار الوضع الراهن بالضفة الغربية، بغية تقويض تشكيل أي "تنظيمات مسلحة" من جديد.