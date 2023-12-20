حرب شوارع في خان يونس.. وحماس تشترط وقف الحرب للتفاوض

أفاد سكان خان يونس في الجزء الجنوبي من قطاع غزة اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حماس والقوات الإسرائيلية في وسط المدينة وشرقها.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن 12 فلسطينيا قتلوا في غارة إسرائيلية على منزل في المدينة الواقعة جنوب القطاع.

قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة

قال مسؤولون في قطاع الصحة بغزة، إن صواريخ إسرائيلية أصابت أمس الثلاثاء، منطقة جنوب رفح، حيث تجمع مئات الآلاف من اللاجئين في الأسابيع القليلة الماضية؛ ما تسبب في مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات أثناء نومهم في منازلهم.

وقال السكان إنهم اضطروا إلى البحث في الأنقاض بأيديهم عن أحياء. وقال محمد زعرب الذي فقدت عائلته 11 شخصا في الهجوم "هذا عمل همجي".

وقالت وزارة الصحة إن ضربة أخرى في الشمال أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 75 آخرين في مخيم جباليا للاجئين. وتحدث الفلسطينيون عن تكثيف إسرائيل القصف الجوي والمدفعي لجباليا مع حلول الظلام في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وتقول إسرائيل إنها تحذر من شن ضربات ليتمكن المدنيون من الفرار، وتتهم مقاتلي حماس بالاحتماء في المناطق السكنية واستخدام المستشفيات والمدارس غطاء، وهو ما تنفيه الحركة.