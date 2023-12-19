الحلفاء يدفعون إسرائيل للتفاوض حول هدنة في غزة

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من المسؤولين، التفاوض من أجل هدنة جديدة في غزة، بعد ضعوط مارسها الحلفاء بشأن الحرب في القطاع.

وقالت الصحيفة إن "إسرائيل تعرضت مجدداً لضغوطات من حلفائها حول سلوكها في الحرب على غزة، إذ دعا البيت الأبيض ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى تغيير مسار الحرب"، مشيرة إلى أن تلك الضغوط دفعت نتنياهو للحديث مع رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع لفتح مفاوضات جديدة مع الوسطاء بحثًا عن هدنة جديدة.

وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن محادثات مع نتنياهو ونظيره يوآف غالانت في إسرائيل ليؤكد الدعم الأمريكي للدولة العبرية، لكنه طالب بحماية المدنيين وتقليل حدة العملية العسكرية، بحسب الصحيفة.

كما عبر المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، عن مخاوفه من الحكومة الإسرائيلية بشأن الحصار المفروض على الكنيسة الكاثوليكية في غزة، حيث اتُهمت القوات الإسرائيلية بقتل امرأتين فيها، بينما يتواجد أقارب النائبة البريطانية الفلسطينية ليلى موران داخل المبنى، وفقاً لما نقلته الصحيفة.