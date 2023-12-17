رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بقتل 3 رهائن يحملون رايات بيضاء

أقرّ رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن جنوده قتلوا 3 رهائن في قطاع غزة بالخطأ رغم حملهم رايات بيضاء.

وأضاف في بيان، اليوم الأحد، أن الحادث الذي قتل فيه جنود عن طريق الخطأ 3 رهائن هو حدث صعب ومؤلم.

وقال إن "الأسرى الثلاثة، الذين نجوا من 70 يومًا من الجحيم، تحركوا نحو الجنود وقتلوا بنيران قواتنا. ليس هناك ما يريده الجنود وقادتهم في قطاع غزة أكثر من إنقاذ الرهائن أحياء. وفي هذه الحالة، لم ننجح".

رايات بيضاء

وتابع "أعتقد أن الأسرى الثلاثة فعلوا كل ما في وسعهم حتى نفهم - لقد تحركوا بلا قمصان حتى لا نشتبه في أنهم يحملون متفجرات وكانوا يحملون قطعة قماش بيضاء، لذلك نفهم. إطلاق النار عليهم كان مخالفًا للقواعد إذ يمنع إطلاق النار على من يرفع راية بيضاء ويريد الاستسلام، إلا أن إطلاق النار هذا تم أثناء القتال وتحت الضغط".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مساء الجمعة، أنه قتل "عن طريق الخطأ" 3 من الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وأوضح أن الواقعة حدثت في حي الشجاعية، مرجحًا أن يكون الرهائن الـ3 قد نجحوا في بادئ الأمر في الفرار من آسريهم، قبل أن يتم قتلهم بـ"نيران صديقة"، حيث اعتقدت القوات الإسرائيلية المتواجدة هناك أنهم يشكلون "تهديدًا".

وبهذا، ارتفع عدد الأسرى الذين أكد الجيش مقتلهم إلى 22 من أصل نحو 250 شخصًا.