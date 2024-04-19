الصفدي: الأردن لن يسمح بتحويله إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن المملكة لن تسمح بتحويلها إلى ساحة صراع بين إيران وإسرائيل، وتعريض أمنها وسلامة مواطنيها للخطر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الصفدي ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأردنية في حسابها عبر منصة "إكس".

وحسب بيان الوزارة، فقد أعاد الصفدي تأكيده بضرورة "خفض التصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة، وأعاد التشديد على أن "الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر".

وقال إن الأردن لن يسمح بخرق الأجواء الأردنية سواء من قبل إيران أم إسرائيل.