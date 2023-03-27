العراق.. البرلمان يستكمل التصويت على قانون مجالس المحافظات وسط مشاحنات

وأفادت الدائرة الإعلامية التابعة لمجلس النواب العراقي، بأن المجلس صوت على تعديل المادة (6) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:

أولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام، على أن لا يتجاوز تاریخ 20/12/2023.

ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، تجري الانتخابات قبل 45 يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً.

ج: تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها

- تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة ياقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية، تعطيل الدوام الرسمي في أيام الانتخابات.