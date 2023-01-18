العراق.. صراع نفوذ داخل الكتل وفيما بينها مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات

تستعد الكتل السياسية في العراق لخوض انتخابات مجالس المحافظات، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وسط مساعٍ لتعديل القانون الخاص بها.

وتضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء انتخابات محلية، وذلك بعد سنوات من إنهاء عمل تلك المجالس.

وخلال الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق عام 2019، ألغى البرلمان، بدفع من المحتجين، مجالس المحافظات التي تمثل السلطة التشريعية في المدن العراقية، باعتبارها "بابًا من أبواب الفساد المالي والإداري" كما وصفوها، خاصة في ظل الصراع السياسي على الموارد والنفوذ.

ومنذ ذلك الحين، يحتدم الصراع بشأن قانونية هذا الإجراء، خاصة أن المحكمة الاتحادية أصدرت في حزيران/ يونيو 2021، قرارها القاضي ببطلان تشريع نيابي بإلغاء مجالس المحافظات.

وكانت مجالس المحافظات تشكل على الدوام مثار جدل وغضب، بسبب الكشف عن صفقات الفساد بين أعضائها، وحجم المبالغ المرصودة لتمويل نفقاتها، وحمايات الأعضاء وغيرها.