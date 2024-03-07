بايدن يأمر الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء على ساحل غزة

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيعلن في خطاب "حالة الاتحاد"، اليوم الخميس، أن الجيش الأمريكي سينشئ ميناءً على ساحل غزة على البحر المتوسط.

وتأتي تلك الخطوة من جانب الرئيس بايدن في محاولة أمريكية لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر، وفق "فرانس برس".

وأكد المسؤولون أن الخطوة لن تشمل نشر قوات أمريكية في القطاع الفلسطيني، بل سيبقى العسكريون الأمريكيون في عرض البحر مع مشاركة حلفاء آخرين في التنفيذ.

وأفاد المسؤولون بأن تنفيذ هذا المشروع الكبير "سيتطلب عدة أسابيع للتخطيط والتنفيذ"، وسيشمل ممراً بحرياً لجلب المساعدات من جزيرة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال أحد المسؤولين: "هذا الميناء الذي يشمل أساسا رصيفاً موقتاً، سيوفر القدرة على استيعاب حمولات مئات الشاحنات الإضافية من المساعدات يومياً".

ولفت مسؤول آخر إلى أنه "تم إبلاغ الإسرائيليين بالمشروع وستعمل الولايات المتحدة معهم بشأن المتطلبات الأمنية، مع التنسيق مع شركاء وحلفاء والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العاملة في غزة.