5 عوامل تجعل الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "حتميًّا"

تدفع عدة عوامل رئيسة متعلقة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، المستوى السياسي والعسكري في تل أبيب إلى تنفيذ ردّ قويّ وحتمي ضد إيران.

ورغم التباين في داخل إسرائيل من جهة، وبين واشنطن وتل أبيب من جهة أخرى، حول ضرورة الرد، وشكله، وحجمه، والتعامل مع تداعياته، من خلال دراسة ردود الفعل المتوقّعة لإيران، إلا أن ثمة ما يدفع إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، إن "بلاده لا تملك خياراً سوى الرد على إيران؛ لأن صمت إسرائيل يعني تحوّلها إلى هدفٍ مستباح للصواريخ الإيرانية".

فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "إيران تقوم بشكل مباشر ومن خلال وكلائها في المنطقة بحملة عدوانية واسعة النطاق لا تهدّد إسرائيل فحسب، بل الشرق الأوسط بأكمله"، داعياً لموقف دولي موحّد ضد ما أسماه بـ"العدوان الإيراني".

بدورها، نقلت القناة 12 العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن "القيادة السياسية والأمنية قرّرت أن يكون الرد على هجوم إيران حازماً ولا يدفع المنطقة للحرب"، فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى أن "إسرائيل تستعدّ للرد على إيران خلال وقت قصير".