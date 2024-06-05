الأردن يعلن تفاصيل إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات منذ أعوام (فيديو)

أعلنت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء، إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات، بعد أن كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار، مؤكدة القبض على أفراد عصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية.

وتمثل العملية، التي أُحبطت نتيجة رصد ومراقبة استمرت نحو شهرين، أكبر عملية تهريب يشهدها الأردن منذ سنوات.

خيوط عمل العصابتين

وقالت مديرية الأمن العام في الأردن في بيان لها، إنه تم إحباط عمليتي تهريب نحو 9.5 مليون حبة مخدرة و143 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة والإطاحة بأفراد العصابتين.

وبحسب ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تفكيك خيوط عمل العصابتين "بعد جهود استخباراتية وعملياتية بُذلت على مدار شهرين متواصلين من العمل والتحقيق، لمتابعة المشتبه بهم وكشف أنشطتهم الإجرامية داخل المملكة وارتباطهم بالشبكات الإقليمية لتهريب المخدرات والأذرع التابعة لها".