حميدتي: لا مخرج من أزمة السودان إلا بـ"الاتفاق الإطاري"

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، أنه لا مخرج من أزمة البلاد، إلا من خلال الالتزام بتنفيذ "الاتفاق الإطاري" الذي وقعته قوى سياسية مع المكون العسكري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان "حميدتي" يتحدث خلال مخاطبة جماهيرية، شمال الخرطوم بحري، بحسب فيديو نشرته حسابات قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حيث أكد تمسكه بـ "الاتفاق الإطاري".