كباشي: قوى "الاتفاق الإطاري" ليست كافية لتحقيق الاستقرار السياسي

ودعا كباشي خلال خطاب جماهيري في ولاية جنوب كردفان، اليوم الأحد، الموقعين على "الاتفاق الإطاري" إلى فتح صدورهم وقبول الآخرين، مستدركًا: "صحيح ليس كل الجميع، لكن ليكون اتفاق متوافق عليه بدرجة معقولة".

وقال إن "القوات المسلحة ملتزمة بالبقاء خارج العملية السياسية، لكنها ستقف على مسافة واحدة من كافة المبادرات"، مشيرًا إلى أن "هنالك ظروفًا اقتضت أن ترجع لتكون جزءا من الحوار السياسي، ولكنها لن تمضي فيه، ما لم تأت قوى أخرى مقبولة ومعقولة".

وأضاف: "لأن في النهاية الحل الذي يخرج من الاتفاق الإطاري، هو مسؤولية القوات المسلحة، لذلك يجب أن لا تأتي إلينا بدستور ناقص توافق عليه 10 أشخاص، وتطلب منا حمايته".